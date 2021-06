AC Milan : l'OM en pince pour Rafael Leão

La suite après cette publicité

Pablo Longoria a promis de nombreuses arrivées aux supporters de l’Olympique de Marseille. Mais pour l’instant, seul Gerson est arrivé. Le Brésilien ne devrait toutefois pas être le seul renfort, tant le club phocéen multiplie les pistes. Surtout en attaque. Ces derniers temps, les noms de Konrad de la Fuente (FC Barcelone), Giovanni Simeone (Cagliari) et de Kevin Gameiro (Valence) ont fait les gros titres des gazettes des transferts.

Aujourd’hui, on apprend qu’un nouveau nom est venu s’ajouter à la liste des renforts offensifs potentiels de l’OM. Il s’agit de Rafael Leão. Âgé de 22 ans, le milieu offensif portugais évolue à l’AC Milan depuis qu’il a quitté la LOSC en 2019. Auteur de 6 buts et de 6 passes décisives en 30 matches de Serie A cette saison, l’ancien Lillois présente un bilan plus que correct.

Milan prêt à écouter des offres pour Leão

Mais malgré un contrat jusqu’en 2024, Rafael Leão pourrait changer d’air. En effet, Milan a besoin d’argent et Il Corriere dello Sport affirme que si une bonne offre se présente, les Rossoneri l’étudieront avec intérêt. Mieux, le journal transalpin ajoute que si le Lusitanien trouve une porte de sortie, les Lombards tenteront de recruter la pépite danoise Mikkel Damsgaard.

Reste maintenant à savoir si l’OM a vraiment les moyens de boucler une telle opération sans que ce soit un prêt. Premièrement, parce que Milan, qui a acheté Rafael Leão pour 30 M€ en 2019, ne voudra pas brader son élément. Ensuite, parce que Everton et Wolverhampton, deux concurrents financièrement bien armés, sont également sur le coup.