Mercato FC Barcelone : c’est la guerre en interne !

La suite après cette publicité

Pas simple ce mercato estival pour le FC Barcelone. Déjà obligé de composer avec des finances limitées, le club catalan doit surtout arriver à boucler son effectif tout en composant avec de nombreux désaccords en interne. Et avec à chaque fois Xavi au cœur de l’action. Ça a commencé avec Joan Laporta, son président. Ce dernier est prêt à exaucer certains vœux de son entraîneur, mais il a tenté de lui imposer des recrues.

On pense forcément à Neymar. Laporta voulait le retour du Brésilien. L’opération s’annonçait très compliquée, mais le boss du Barça savait qu’avec le joueur du PSG, il retrouverait un élément de classe mondiale capable d’attirer du monde au stade et surtout de nombreux sponsors. Refus catégorique de Xavi. Et maintenant, c’est avec Deco que l’entraîneur blaugrana doit composer. Remplaçant de Mateu Alemany, l’ancien milieu de terrain est désormais le nouvel homme fort du mercato. Mais à Barcelone, personne n’est dupe et tout le monde a rapidement décelé des désaccords entre le Portugais et l’Espagnol. À tel point que Xavi a dû jurer en conférence de presse que toutes ces rumeurs étaient exagérées.

À lire

Barça : Sergi Roberto a refusé l’Arabie saoudite

Désaccords entre Deco et Xavi

« Je suis au courant pour Mateu depuis des jours. C’est une décision prise par le club. Nous avons très bien travaillé. Ça ne veut pas dire que je parle mal de l’arrivée de Deco. On a dit que je n’avais pas de bonnes relations avec Deco, c’est un mensonge. Mateu a fait un travail extraordinaire. On ne peut pas comprendre le Barça d’aujourd’hui sans Mateu et Jordi Cruyff. Je suis très à l’aise avec Deco. Je pense que nous ferons du très bon travail. Le débat est clos. J’aime Deco, tout comme j’aimais Mateu et Jordi. Je lui souhaite bonne chance où qu’il aille. » Mais encore une fois, les faits prouvent que la petite guerre interne n’est pas terminée.

La suite après cette publicité

Sport annonce en effet que cette semaine devrait être décisive pour l’arrivée du latéral João Cancelo. Le Lusitanien devrait être prêté par Manchester City, avec une option d’achat. Ce qui ne convient pas à Deco. À l’heure où le Barça tente de signer João Félix, Xavi, qui n’en veut pas, a accepté de laisser venir le Colchonero si le Barça engage certains joueurs qu’il a réclamés et Cancelo est l’un d’eux. Sauf que Sport ajoute que Deco veut recruter le jeune pensionnaire de Valladolid Ivan Fresneda (18 ans) à la place du Cityzen et a insisté auprès de Xavi pour le faire changer d’avis. Le directeur sportif catalan a expliqué que l’option d’achat de Cancelo serait trop chère et qu’il valait mieux miser dès à présent sur un jeune plus accessible et qui va rester plus d’une saison à Barcelone. Xavi a dit non. Deco s’est effacé, mais la cohabitation à long terme s’annonce semée d’embûches.