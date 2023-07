Strasbourg : Ismaël Doukouré plaît à Burnley

Strasbourg s’est sauvé de justesse en Ligue 1 l’an passé et a récemment été racheté par Chelsea et son président Todd Boehly. Patrick Vieira a pris en main l’équipe et les supporters strasbourgeois peuvent désormais souffler. Enfin pas encore. Car le club alsacien dispose de jeunes et prometteurs talents. Si pour l’instant Marc Keller a dit non à Lens pour Habib Diarra, un autre grand espoir du club est courtisé.

Selon nos informations, Burnley, fraîchement promu en Premier League et dirigé par Vincent Kompany, a jeté son dévolu sur Ismaël Doukouré. Ce défenseur central de 19 ans arrivé durant l’hiver 2022 en provenance de Valenciennes est international U20 tricolore et était titulaire la saison passée en Ligue 1 avec Strasbourg (28 matches - 1 but). Son profil plaît beaucoup au technicien belge qui se verrait bien entraîner le n°29 de Strasbourg à Burnley l’an prochain.

