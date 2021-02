Barça : Koeman plus déçu après Cadix que face au PSG

5 jours après sa lourde défaite face au PSG, le Barça a encore déçu mais en Liga cette fois. Alors que la défaite de l'Atlético samedi aurait pu leur permettre de combler une partie de leur retard en championnat, les Blaugranas n'ont pas réussi à battre Cadix. La faute à un but égalisateur d'Alex Fernandez sur penalty en fin de match qui coûte cher puisque le Barça possède 5 points de retard sur le Real Madrid et 8 sur les Colchoneros. Une vraie frustration pour Ronald Koeman qui se dit même plus déçu ce dimanche que mardi dernier en Ligue des Champions.

«C'est une déception, il fallait gagner, nous avons perdu une belle opportunité après le revers de l'Atlético. Nous n'avons pas réussi à gagner et c'est une grande déception. Nous avons loupé cinq points contre Cadix dans ce championnat et ça ne peut pas arriver. Je suis peut-être plus déçu que mardi. Nous avons eu une bonne trajectoire en championnat. Et nous n'avons pas rencontré de problèmes. On devait gagner ce match après l'avoir dominé mais ça n'a pas été fait.» Le Barça a encore du pain sur la planche pour retrouver sa régularité.