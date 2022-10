Ligue 1 : réduit à 9, Reims ramène un point de Lorient

Lorient manque l'occasion de prendre les commandes du championnat. En attendant le Classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille dimanche soir au Parc des Princes, le FC Lorient a buté sur le Stade de Reims (0-0), ce samedi, pour le compte de la 11ème journée de Ligue 1. Au terme d'un match marqué par le 8ème carton rouge reçu par les Champenois en 11 rencontres, mais surtout la sortie sur blessure de Moffi côté lorientais (24e), les hommes de Régis Le Bris recollent aux Parisiens, sans toutefois réussir à leur passer devant.

Pour la première sans Oscar Garcia, remercié cette semaine et remplacé pour les cinq prochains matchs par son adjoint, le Belge Will Still, les visiteurs ont tenu bon en Bretagne. D'abord énergiques en début de partie, les Merlus se sont procurés quelques occasions, à l'instar de celles de Ouattara (14e, 16e), avant de peu à peu s'éteindre et de se faire endormir par Reims, seulement dangereux par l'intermédiaire de Munetsi (25e). Fautif sur Ouattara juste avant la pause, ayant d'ailleurs offert une grosse opportunité à Lorient (45e+3), Lopy a donc vu rouge dès son retour des vestiaires (47e), pour une nouvelle faute sur le Burkinabè.

Reims aurait même pu espérer mieux à Lorient

De quoi galvaniser le public du Moustoir, peu habitué à jouer les premiers rôles ces dernières années dans l'élite. Le FCL, déterminé à faire la différence pour donner une belle raison à ses supporters de faire la fête ce samedi soir, a pourtant eu du mal à amener le danger autour des buts de Diouf, auteur d'une belle parade sur une volée signée Boisgard (65e). Car c'est bien le SDR, qui s'est montré le plus redoutable aux avant-postes.

Balogun, prêté par Arsenal et en pleine bourre en ce début de saison en France, est passé proche d'ouvrir la marque à deux reprises (51e, 70e), le tout sous la houlette d'un Zeneli en jambes et remuant. L'international kosovar a justement contraint Mvogo à se détendre pour éviter à son équipe une contre-performance qui aurait fait tâche à la maison (80e). Lorient a donc eu du mal à gérer, à assumer ou confirmer, son nouveau statut dans l'Hexagone et devra se contenter de ce point. De son côté, le SDR, qui a même terminé à 9 après l'expulsion directe d'Agbadou (90e+1), aurait étrangement pu espérer mieux en Bretagne et pointe à la 14ème place.