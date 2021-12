PSG : Achraf Hakimi déplore le manque de structure de l'équipe

Si Achraf Hakimi avait réalisé un début de saison canon avec le Paris Saint-Germain, les dernières prestations du latéral droit ne convainquent pas vraiment les supporters du club de la capitale. Pourtant, ce n'est pas un problème physique mais plutôt tactique d'après les informations de l'Equipe, qui affirme que l'international aux 41 sélections (5 buts) en voudrait à son entraîneur Mauricio Pochettino.

En effet, l'ancien de l'Inter Milan aurait remarqué un manque de solidarité et de compacité dans le bloc parisien, qui manquerait de repères par rapport au Nerazzurri ou au Borussia Dortmund. Un jugement qu'il a ressenti en marge de son carton rouge reçu au Vélodrome face à l'Olympique de Marseille (0-0), obligé de faire faute sur un Cengiz Under parti seul face au but de Keylor Navas.