Euro, Danemark : les touchantes confessions du médecin de l'UEFA sur Christian Eriksen

Samedi dernier, alors que le Danemark affrontait la Finlande pour le troisième match de l’Euro, Christian Eriksen (29 ans) s’est subitement effondré sur le sol juste avant la mi-temps. Le meneur de jeu de l’Inter a été victime d’un malaise cardiaque en plein match et a, fort heureusement, pu être ramené à la vie notamment grâce à l’excellent travail des professionnels de santé présents au Parken Stadium de Copenhague ce jour-là. L’un d’eux, le médecin de l'UEFA, Jens Kleinefeld, qui s’est occupé de réanimer Eriksen, s’est confié sur cet épisode et est revenu sur les étapes du retour à la vie du joueur dont le coeur s’était arrêté de battre.

Réanimé à l’aide d’un défibrillateur, le Danois a rouvert les yeux quelques instants après, confie-t-il. « Ça a été un moment très émouvant car dans ce genre d'urgences, dans la vie quotidienne, les chances de succès sont bien moindres », avant qu’il ne tente de rentrer en contact direct avec lui : « Eh bien, êtes-vous de retour parmi nous ? » « Oui je suis de retour parmi vous. Bon sang, je n’ai que 29 ans », a-t-il répondu. Soulagement pour Jens Kleinefeld qui a compris à ce moment-là que le plus dur avait été fait : « C'est à cet instant que j'ai su que son cerveau n'avait pas été endommagé et qu'il était complètement revenu. J'étais certain à 99% dans le stade qu'il arriverait à l'hôpital et que son état resterait stable », a-t-il expliqué. Quelques heures plus tard, Christian Eriksen a finalement rassuré tout le monde en donnant de rassurantes nouvelles à sa famille et ses coéquipiers.