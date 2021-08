UEFA Champions League : Simon Kjær et l'équipe médicale du Danemark récompensés

L’équipe médicale du Danemark et le capitaine Simon Kjaer ont reçu, ce jeudi à Istanbul, le prix du président de l'UEFA, en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions, pour avoir sauvé la vie de Christian Eriksen lors de l’Euro. Exemplaire sur le terrain que ce soit par son attitude et son sang-froid, le capitaine de la sélection danoise, ainsi que le staff médical ont été mis à l'honneur au cours de cette cérémonie. La Distinction du président de l’UEFA, créé en 1998, récompense des réalisations exceptionnelles, l’excellence professionnelle et des qualités personnelles exemplaires, selon les termes de l’instance européenne. Elle a décoré en 2020 l’attaquant ivoirien à la retraite Didier Drogba.

La suite après cette publicité

Le défenseur de l’AC Milan a reçu ce prix en compagnie de l’équipe médicale qui est intervenue le 12 juin dernier au Parken Stadium de Copenhague, lorsqu’Eriksen s’est effondré à la suite d'un malaise cardiaque durant la rencontre face à la Finlande (0-1). Non présent sur place, le principal intéressé a souhaité réagir sur cette récompense : «j'aimerais vous remercier pour ce prix, j'apprécie ce geste et en tant que capitaine je me sens obligé de recevoir ce prix avec l'équipe tout entière et non seulement à titre individuel.»