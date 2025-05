Newcastle : le directeur sportif Paul Mitchell quitte le club

Après seulement un an à la tête de Newcastle, c’est déjà la fin de l’aventure pour Paul Mitchell. Arrivé dans le nord de l’Angleterre en juillet 2024, l’ancien directeur sportif de Monaco a décidé de quitter le club, d’un commun accord avec celui-ci. «Je tiens à remercier tout le monde à Newcastle United pour leur soutien au cours de l’année écoulée, notamment Eddie Howe, Becky Langley, les joueurs, le personnel, les propriétaires et les supporters. Ce fut un honneur de faire partie du club et de travailler avec des personnes incroyables», a déclaré Mitchell après son départ.

Avant d’ajouter : «je pars à un moment qui me convient, à moi et au club, en particulier avec Darren Eales – quelqu’un avec qui j’ai travaillé en étroite collaboration au cours de ma carrière – qui va bientôt partir.» Dans un communiqué, le club précise que «Paul part avec les meilleurs vœux du club et le Conseil tient à lui exprimer ses sincères remerciements pour son professionnalisme et son service assidu.» Durant son court passage, il restera comme l’une des figures du premier trophée national majeur de Newcastle depuis 70 ans avec cette victoire en Carabao Cup.