Borja Valero met un terme à sa carrière

Le milieu de terrain espagnol Borja Valero (36 ans) a annoncé qu'il raccrochait les crampons ce mercredi. Passé par les championnats espagnol et italien, le natif de Madrid aura disputé 583 rencontres dans sa carrière, inscrivant 44 buts et délivrant 81 passes décisives. S'il a d'abord été formé au Real Madrid, c'est à Majorque qu'il se dévoile en remportant le prix Don Balon récompensant le meilleur joueur de Liga. Il rejoint ensuite la Fiorentina en 2012, où il expose son talent durant cinq saisons avant de faire trois ans à l'Inter Milan, avant de refaire son retour à Florence la saison dernière.

« Ce moment qui semble toujours lointain est arrivé, le moment d'arrêter de jouer au football. J'aurais aimé le faire sous le Fiesole plein de monde mais malheureusement, dans le football comme dans la vie, tout ne dépend pas de nous. Je remercie toutes les équipes où j'ai eu l'honneur de jouer : le Real Madrid, le RCD Majorque, West Bromwich, Villarreal, l'Inter et la Fiorentina. Merci également aux nombreux entraîneurs et coéquipiers, sans qui nous n'y serions pas arrivés. À ma femme et à mes enfants Álvaro et Lucía, je vous aime à la folie. Et à vous Fiorentini, vous avez été ma plus grande victoire, merci beaucoup. On se voit en ville... » a annoncé Borja Valero sur son compte Instagram.