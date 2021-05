PSG - Reims : les compositions probables

La suite après cette publicité

C'est peut-être le soir du sacre pour le LOSC. Les Nordistes, en cas de victoire face à l'ASSE et de contre-prestation du PSG, seraient automatiquement champions de France, à une journée de la fin. Mais nul doute que les Parisiens voudront aller au bout et rafler le titre au nez et à la barbe des Dogues. Ce qui commencera par une victoire impérative face à Reims au Parc des Princes (à suivre en direct sur Foot Mercato) au cours de ce multiplex de la 37e journée de Ligue 1 à 21h.

Après le nul du week-end dernier face à Rennes, l'équipe de Mauricio Pochettino retrouve sa pelouse, où elle a cependant eu du mal ces dernières semaines, tant sur la scène européenne qu'en championnat. En face, Reims enchaîne les mauvais résultats et n'est pas encore assuré d'éviter cette place de barragiste, même s'il faudrait une véritable catastrophe pour que cela arrive car les Rémois ont cinq points d'avance sur Nantes, le dix-huitième.

Les quatre fantastiques seront présents

Pour ce match, l'entraîneur argentin est notamment privé de Kimpembe, suspendu, et des blessés Kurzawa et Verratti. Keylor Navas occupera les cages, protégé par la ligne de quatre Dagba-Marquinhos-Diallo-Bakker. Herrera et Paredes composeront l'entrejeu, avec les quatre fantastiques devant eux : Di Maria et Mbappé sur les flancs, Neymar dans l'axe et Mauro Icardi en pointe de l'attaque.

En face, David Guion comptera sur Rajkovic pour protéger les buts rémois, avec Konan, Abdelhamid, Faes et Foket devant lui. Viennent ensuite Cassama, puis une ligne de quatre avec Doumbia, Chavalerin, Munesti et Cafaro. Boulaye Dia sera la référence offensive, tentant de faire mal à l'arrière-garde parisienne.

