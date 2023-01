Le PSG dévoile son maillot Fourth en collaboration avec Jordan

Le Paris Saint-Germain aura bien fait durer le suspense pour mieux faire des étincelles à l’occasion d’une rencontre amicale pas comme les autres. Jeudi, le club de la capitale et Jordan Brand ont dévoilé leur nouveau 4ème maillot de la saison 2022-2023, juste avant le match opposant le PSG au Riyadh Season (une équipe composée des joueurs d’Al Hilal et d’Al Nassr).

Un air électrique en hommage à la Tour Eiffel

Tout s’est parfaitement déroulé pour les champions de France en titre et la célèbre firme américaine. Les hommes de Christophe Galtier ont triomphé au terme d’une partie spectaculaire (5-4), au cours de laquelle les stars Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont marqué, tout comme Neymar et Kylian Mbappé. L’occasion idéale pour la promotion de cette dernière création entre les deux puissantes entités.

Ce nouveau maillot se distingue par ses couleurs spéciales. Sur un fond noir, de nombreux faisceaux jaunes rappelant subtilement la Tour Eiffeil, symbole de la ville de Paris, traversent cette tunique. Ce n’est pas un hasard si le jaune choisi par le PSG et Jordan a des allures électriques, ce qui « véhicule une sensation de vitesse », comme on peut le lire dans le communiqué.

Une première en L1 contre Reims

« Innovant et audacieux, le maillot rend hommage à la ville lumière. Le noir rappelle les soirées des grandes affiches au Parc des Princes », soulignent également les deux marques pour l’occasion. À noter que ce nouveau maillot parisien est accompagné par « une collection lifestyle complète composée des modèles iconiques Jordan Brand pour femmes, hommes et enfants. »

Si Kylian Mbappé, Leo Messi & co porteront ce maillot Fourth pour la première fois en match officiel le 29 janvier prochain, face au Stade de Reims en Ligue 1, les féminines du PSG l’arboreront elles dès ce vendredi, à Fleury, dans le cadre de la 13e journée de D1 Arkema.