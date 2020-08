Angleterre : Harry Maguire retiré de la sélection

Appelé par Gareth Southgate pour le début de la Ligue des Nations, Harry Maguire ne rejoindra finalement pas ses coéquipiers de la sélection d’Angleterre. Reconnu coupable de « coups et blessures, résistance à arrestation et tentatives de corruption » après un incident survenu à Mykonos, le défenseur de Manchester United était sur la sellette.

Condamné à 21 mois de prison avec sursis par la justice, le joueur a logiquement été retiré de la sélection selon Skysports. La fédération anglaise n’a pas encore officialisé la nouvelle, mais cela ne devrait pas tarder.

BREAKING: Harry Maguire has been dropped by England manager Gareth Southgate