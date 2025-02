Ligue des Champions : Liverpool a envoyé un sérieux avertissement au PSG

Ce n’est peut-être pas le Liverpool d’il y a trois mois, celui qui avait pris l’habitude d’anéantir tous ses adversaires avec une forme de plaisir sadique, mais c’est un Liverpool suffisamment armé et dangereux pour inquiéter n’importe quelle équipe, qui s’avance vers son huitième de finale de C1 à Paris (le mercredi 5 mars). Hier face à Newcastle (2-0), les Reds ont monté le curseur à des hauteurs auxquelles peu d’équipes pourraient se permettre de rivaliser.

La suite après cette publicité

Ils ont ouvert le score grâce à Szoboszlai au bout de 11 minutes de jeu, avant de maîtriser leur sujet d’une main de maître. Cette équipe sait aussi bien imposer son rythme à son adversaire, que souffrir le martyre (même si elle domine plus qu’elle n’est dominée). Il n’y avait pas non plus besoin d’attendre le match d’hier pour deviner que cette équipe savait alterner les plaisirs et les dangers, qui peuvent venir de partout. Ce n’est pas un hasard si les deux buts ont été marqués par deux milieux de terrain, à savoir Szoboszlai puis Mac Allister en seconde période.

Liverpool peut encore réaliser un triplé

«Quand je suis arrivé à Liverpool, je voulais tout gagner dès ma première saison. On doit être prêt et être concentré d’abord sur la Ligue des Champions face au PSG, puis sur la finale qui suivra face à Newcastle (le 16 mars)», exprimait le Hongrois sur TNT Sports hier soir après la victoire de son équipe. L’histoire avait déjà montré la capacité de Szoboszlai à se montrer décisif, et le milieu offensif de 24 ans semble encore avoir franchi un cap ces dernières semaines. «Je ne suis là que depuis la saison dernière et j’ai réussi à marquer lors de deux matchs consécutifs (contre Manchester City et Newcastle). Je suis heureux d’aider l’équipe et je veux continuer de cette façon», ajoutait celui qui cumule 5 buts et 3 passes décisives cette saison en Premier League. La bataille du milieu de terrain face à Paris s’annonce déjà acharnée, et il faudra aussi compter sur le champion du monde argentin Alexis Mac Allister, déjà prêt à en découdre et rayonnant avec Gravenberch hier.

La suite après cette publicité

« Je pense qu’on est guidé par le désir de remporter tous les trophées possibles. Nous savons que cette saison, nous avons peut-être l’occasion d’en gagner, et on veut continuer sur cette lancée», déclarait-il à TNT Sports. Arne Slot, lui, refusait de s’agenouiller devant Paris, même s’il assurait respecter son adversaire : «si on a peur du PSG ? Je ne pense pas qu’on craigne des équipes, et c’est notre cas, comme c’est celui d’Arsenal, de Barcelone, de Paris… Mais on les respecte. Je sais, et les joueurs aussi, à quel point la rencontre de Ligue des champions va être difficile. Ils sont dans la même forme que nous, ils ont du mal à perdre. Ce sera compliqué pour les deux équipes», confiait-il en conférence de presse. Avec un Mohamed Salah sur une autre planète, un Luis Diaz étincelant, un milieu de terrain dominant, et trois jours de récupération en plus que Paris avant leur premier duel, Liverpool semble quand même avoir plus d’arguments à faire valoir. Mais ça, c’est sur le papier.