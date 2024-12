Le Sporting CP a trouvé le successeur de Ruben Amorim

Depuis le 11 novembre dernier, Ruben Amorim est l’entraîneur de Manchester United. Après son mandat plus que réussi au Sporting CP, l’ancien joueur a franchi un nouveau cap en plein milieu de saison. Et alors que le tacticien de 39 ans connaît des débuts contrastés à Old Trafford, son ancien club est également en difficulté avec seulement trois victoires lors des huit matches depuis le début d’Amorim. Forcément, la direction du club lisboète veut vite reprendre le contrôle sur sa saison.

Pour ce faire, un successeur doit être nommé le plus rapidement possible. Alors que le mandat de l’intérimaire Joao Pereira n’est pas une franche réussite, la direction du champion de Portugal en titre a cherché un remplaçant tous azimuts. Et à en croire A Bola, ce dernier a été trouvé et il s’agirait du coach du Vitoria Guimaraes, Rui Borges. Le coach de 43 ans devrait même être sur le banc du Sporting ce dimanche lors du choc contre Benfica (21h30).