Manchester United : rien ne va déjà plus pour Ruben Amorim !

« Qui aurait pu prédire il y a 10 ans que Bournemouth gagnerait deux fois d’affilée 3-0 à Old Trafford ? » Voilà l’un des nombreux commentaires qu’on peut lire ce dimanche suite à la nouvelle fessée donnée par les Cherries aux Red Devils. Le 9 décembre 2023, c’est un Erik ten Hag déjà contesté qui affichait la mine des mauvais jours après un 0-3 encaissé à domicile. En ce 22 décembre, c’est Ruben Amorim, qui porte tous les espoirs du peuple mancunien, qui était abattu après cette même sanction.

Manchester United a encore affiché des faiblesses rédhibitoires en Premier League, notamment sur les coups de pied arrêtés, qui le condamnent à errer en deuxième partie de classement, bien loin de ses ambitions initiales. Et le mal est profond, puisque même un entraîneur en pleine confiance comme Ruben Amorim se heurte à un plafond de verre. « C’est dur. Dans ce contexte, c’est difficile de vouloir gagner deux ou trois matches. On essaie. Mais ce match a été dur pour nous. (…) Dans ce genre de moment, tout est dur pour nous. Les coups de pied arrêtés, le penalty, puis on veut marquer à nouveau mais on est trop nerveux. Il faut lutter contre ça », a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre.

Ruben Amorim déjà taclé

Dès que l’hypothèse d’une renaissance surgit, elle est tuée dans l’œuf. MU l’emporte contre Man City ? Il perd dans la foulée en League Cup contre Tottenham puis se fait gifler par Bournemouth à domicile. Et forcément, après deux défaites marquantes, le coach portugais commence à être critiqué dans certains articles. « On souhaite du courage à tous ceux qui prédisent les compositions de United ces jours-ci. Le XI d’Amorim ressemble à une tombola depuis l’arrivée du Portugais et on ne peut même pas être sûr que la même équipe jouera en deuxième mi-temps », tacle ainsi le Daily Mirror.

Il faut dire que Ruben Amorim n’a pas froid aux yeux, en témoigne sa nouvelle décision d’écarter Marcus Rashford du groupe, pour la troisième fois consécutive. « C’est ma décision, ce sera toujours comme ça », a-t-il lancé sur Skysports avant le début de la rencontre. Contre Man City, son choix de se passer de Garnacho et Rashford avait été validé par la victoire. Mais quand cela tourne mal, ce n’est plus la même histoire. Et pas de répit pour Ruben Amorim, qui va vivre son premier Boxing Day, avec un déplacement à Wolverhampton puis la réception de Newcastle, avant d’enchainer Liverpool puis Arsenal en janvier.