Marquinhos juge le niveau du PSG version Luis Enrique

Invaincu depuis le début de saison, le PSG de Luis Enrique a remporté ce samedi son 13e titre de Champion de France. Et tout ça à 6 journées de la fin. Ce n’est pas le record détenu par le PSG de Laurent Blanc (sacré 8 journées avant la fin de saison en 2015/2016). Présent en zone mixte, le capitaine Marquinhos a été interrogé sur le niveau de ce PSG. Et il ne tranche pas.

«C’est difficile de comparer, surtout si je dis oui. On a passé de belles années ensemble, l’année dernière, on a fait une demi-finale de Ligue des champions. Quand je suis arrivé, je jouais avec mes idoles : Zlatan, Thiago Motta, Maxwell, Thiago Silva… C’est dur de dire que c’est la meilleure équipe, mais cette année, il y a une belle identité de jeu. C’est un jeu qui me plaît, agressif, collectif, peu importe le match, on va se donner à 100 %. Si ce n’est pas le cas, le coach va rentrer dans le vestiaire et remettre l’équipe en place tout de suite (rires). Je crois que des images sont sorties, mais parfois il le fait calmement aussi. Il sait très bien quand il faut agir. L’année dernière, il y avait de belles choses, en début d’année aussi, mais l’efficacité n’était pas là. Aujourd’hui, tout va bien et c’est pour ça qu’on dit que c’est la plus belle équipe, mais il y en avait aussi d’autres.»