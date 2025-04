PSG : Marquinhos insiste sur le fait de savourer ce titre

Ce samedi, le PSG a remporté son 13e titre de Champion de France grâce à sa victoire sur Angers. Capitaine et titulaire en défense, Marquinhos a, lui, glané son 10e titre sous les couleurs parisiennes. Un nouveau record en France. Mais il ne souhaite pas banaliser ce trophée et veut savourer avant le quart de C1.

«Tout le monde essaie d’être uni dans le groupe, c’est important. Que ce soient les joueurs qui jouent le moins ou le plus, le coach fait ce qu’il faut pour diffuser cette mentalité. Au final, tout le monde est important, on le voit encore aujourd’hui (ce samedi). Le coach essaie de nous transmettre cette identité, cette cohésion, c’est pour ça que c’est plus simple. On le voit sur le terrain, chacun s’aide, fait des efforts pour les autres. Chaque trophée est important, les autres restent dans l’histoire, mais celui qu’on gagne en dernier, c’est le présent. Cette année, on voit de belles choses, une communion. Ce titre valorise le travail qu’on a fait cette saison. Il y a beaucoup d’efforts à fournir dans une saison. Je n’ai pas gagné de titre deux saisons (Monaco champion en 2017 et Lille en 2021) donc je savoure quand je gagne. C’est pour ça que j’ai dit à tout le monde qu’il faut bien célébrer le titre, parce que ça fait mal quand tu ne gagnes pas. Ça fait plaisir, je bats encore un record, je mets un peu plus mon nom dans l’histoire (premier joueur à cumuler 10 titres de champion de France). On veut finir la saison avec le plus de titres possibles.»