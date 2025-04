PL : Aston Villa s’impose avant le choc face au PSG

Invaincu depuis 14 matches à domicile en Premier League, Aston Villa accueillait Nottingham Forest, ce samedi, dans le cadre de la 31e journée de Premier League. Une dernière répétition générale pour les Villans avant de retrouver le PSG en Ligue des Champions. Opposés aux Reds, 3es du championnat, les hommes d’Unai Emery ont finalement fait le plein de confiance.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Nottingham 57 31 +14 17 6 8 51 37 6 Aston Villa 51 31 0 14 9 8 46 46

Porté par des réalisation de Rogers (13e) et Malen (15e), le club de Birmingham a validé un nouveau succès devant son public malgré la réduction du score de Jota Silva au retour des vestiaires (58e). Avec cette victoire (2-1), Aston Villa grimpe au 6e rang et revient à six longueurs de son adversaire du jour, toujours installé sur le podium.