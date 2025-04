Ligue 2 : Lorient colle 5 buts à Pau, match nul entre Troyes et le Red Star

Lorient a peut-être fait un très grand pas vers le titre de champion de Ligue 2. Confrontés à Pau ce samedi soir, les Merlus se sont largement imposés 5-0, sans jamais trembler. Comme souvent cette saison, ils ont trouvé leur salut en la personne d’Éli Junior Kroupi, auteur de ses 16es et 17es buts en championnat (11e s.p, 55e). Laporte, Ponceau et Tosin ont fini le travail (77e, 80e, 90+6e). Au classement, les Bretons restent leaders et remettent le PFC à trois points.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Lorient 61 29 +29 19 4 6 56 27 11 Pau 37 29 -11 9 10 10 31 42

En parallèle, Troyes et le Red Star se sont quittés sur un match nul (1-1), ce qui leur permet chacun de prendre un peu plus leurs distances avec la zone rouge. Les Troyens sont 14es, et les Franciliens 15es, chacun avec 34 points. Martigues, barragiste, est à 6 points derrière.