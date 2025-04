PSG : les mots forts de Marquinhos sur Unai Emery

Présent en zone mixte ce samedi après PSG-Angers, le capitaine parisien Marquinhos a évidemment évoqué la rencontre de ce mercredi en C1 face à Aston Villa, qu’il ne pourra d’ailleurs pas jouer en raison de sa suspension. Et il en a profité pour parler d’Unai Emery, coach des Villans et qu’il a côtoyé à Paris.

La suite après cette publicité

«C’est un coach passionné par le foot. On sait comment il fait travailler son équipe pour être prêt pour un match comme ça. Il regarde le maximum de détails, ça va se jouer sur ces détails. Ils ont de la qualité, de la force, mais il va falloir qu’on se concentre sur notre jeu. Si on fait un gros match avec une grosse intensité, comme on l’a fait ici contre Liverpool, on sait que les choses vont bien tourner. »