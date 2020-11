Ligue des Nations, Final Four : les adversaires de la France sont connus !

Qui succèdera au Portugal, premier lauréat de l'épreuve ? C'est ce que l'on découvrira en octobre prochain. En effet, initialement prévu du 2 au 6 juin 2021 (année où il n'y aurait pas dû y avoir de compétition internationale, avant le report de l'Euro 2020), le Final Four de la Ligue des Nations se tiendra du 6 au 10 octobre 2021 et il se déroulera en Italie, qui s'est qualifié à la première place dans le groupe 1. La France s'est elle qualifiée dans le groupe 3, grâce notamment à sa victoire au Portugal samedi dernier.

Les Bleus retrouveront l'Espagne, qui s'est qualifiée après son succès fracassant contre l'Allemagne (6-0) mardi soir. Les deux autres tickets étaient en jeu ce mercredi, et comme dit plus haut, l'Italie a validé sa place lors d'une dernière journée pleine de suspense. Il ne fallait qu'un nul aux Italiens pour se qualifier, alors que les Pays-Bas et la Pologne jouaient leur carte en cas de mauvais résultat des Transalpins. Mais les hommes de Robert Mancini n'ont pas tremblé face à la Bosnie-Herzégovine, grâce à un but de Belotti en première période et de Berardi en seconde (0-2).

Dernier participant de prestigieux Final Four, la Belgique. La première nation au classement FIFA s'est qualifiée, non sans difficulté, lors de sa "finale" face au Danemark, deuxième du groupe. Les Diables Rouges s'en sont remis à Lukaku, auteur d'un doublé, pour l'emporter (4-2) et auront peut-être l'occasion de prendre une revanche sur la France. France, Espagne, Belgique, Italie, voilà donc le casting pour la deuxième édition du Final Four de la Ligue des Nations. Le tirage au sort des demi-finales aura lieu le 3 décembre prochain.