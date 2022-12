Coupe du Monde 2022, Maroc : Walid Regragui dévoile les secrets de l'exploit !

La suite après cette publicité

C'est l'une des meilleures histoires de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar : le Maroc devient la première nation africaine et arabe à rejoindre le dernier carré d'un Mondial après sa victoire sur la plus petite des marges face au Portugal (1-0). Servi par Yahia Attiatallah au point de penalty, l'attaquant du Séville FC Youssef En-Nesyri profitait de la sortie hasardeuse de Diogo Costa pour sauter plus haut que tout le monde et botter le ballon dans les buts lusitaniens avant la pause (42e). Malgré une domination des hommes de Fernando Santos et un rouge écopé par l'entrant Walid Cheddira après deux cartons jaunes (90+1e, 90+3e), les Lions de l'Atlas continuent leur épopée dans cette compétition et déjouent tous les pronostics.

Avant d'affronter soit la France soit l'Angleterre, qui s'affrontent ce samedi soir à 20 heures (match à suivre sur notre live commenté), le sélectionneur marocain Walid Regragui est conscient de l'exploit réalisé, notamment à l'échelle continentale : «on devait écrire l'histoire de l'Afrique, on l'a fait. Ce n'est pas une question de respect, on avance avec nos qualités. On a perdu beaucoup de monde, on s'est accroché et on a créé un état d'esprit. L'Afrique est sur le devant de la scène. J'espère que j'ai ouvert la voie aux coachs africains, on travaille, on progresse. Je veux remercier tout le staff, mais ce n'est pas fini comme j'ai dit», a-t-il déclaré au micro de beIN Sports, avant de revenir sur le scénario de la rencontre.

Regragui n'oublie pas les critiques

«Ils nous ont posé beaucoup plus de problèmes que l'Espagne, a poursuivi l'entraîneur de 47 ans. Ils nous ont étudié, ils ont fait beaucoup d'appels entre les lignes, parce que d'habitude, on est en bloc médian. On pose beaucoup de problème mais ils ont beaucoup de qualité technique. Quand tu vois leur banc, faire rentrer Ronaldo, Leao, pin pin pin et pan pan pan. Tu peux que défendre, et c'est que je peux dire à ceux qui nous critiquent. On joue avec nos valeurs, avec notre cœur, le football c'est ça aussi. On joue avec nos moyens, on a perdu beaucoup de joueurs avant la Coupe du Monde, on en a perdu pendant. On se bat avec nos armes et c'est beau pour le football de montrer que si on a un groupe uni, si tactiquement on est en place, on peut soulever des montagnes, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui.»

Toujours au micro de beIN, le chef de meute des Lions de l'Atlas s'est ensuite confié sur tout le travail effectué avec son groupe depuis son arrivée en août dernier : «impossible de rêver de ça, je suis arrivé en pompier de service il y a trois mois. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup travaillé avec les joueurs, on a fait beaucoup de vidéo, de tactique, de travail pour qu'ils comprennent vraiment ce que je veux. On s'est même pris la tête avec certains mais ils ont compris où je voulais aller. J'ai vu beaucoup de gens qui parlaient, alors je vais sortir un proverbe : la défaite est orpheline, mais la victoire se partage avec beaucoup de monde. Beaucoup veulent s'accaparer ça, mais c'est le groupe qui l'a pris, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est ni le coach, ni personne. LA victoire a plein de pères, pour ne pas me tromper, c'est la fatigue... si j'avais perdu au premier tour, j'aurais été un peu tout seul. Mais là, il y a beaucoup de personnes qui veulent s'accaparer ça. Ce succès : merci à la fédération, mais aussi les joueurs et personne d'autre. Les escrocs qui disent que j'ai fait ça, même moi j'ai rien fait, je leur ai juste donné de l'envie et cette rage.»