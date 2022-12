Maroc - Portugal : les notes du match

La suite après cette publicité

Suite des quarts de finale de la Coupe du monde ce samedi avec la première rencontre de la journée à savoir Maroc-Portugal. Les Marocains avaient l'occasion d'entrer dans l'histoire du football africain en atteignant pour la première fois les demi-finales d'une Coupe du monde. Mais Walid Regragui devait miser sur une équipe remaniée après les blessures de Nayef Aguerd et Noussair Mazraoui. Jawad El Yamiq et Yahya Attiatallah remplaçaient les deux blessés dans le onze de départ. De son côté le Portugal se présentait avec un onze peu surprenant. Comme face à la Suisse, Cristiano Ronaldo débutait sur le banc. Gonçalo Ramos était titulaire à la pointe de l'attaque. Ruben Neves était préféré à Carvalho au milieu de terrain.

Dans cette rencontre, les Portugais, logiquement favoris, se procuraient la première grosse occasion. Sur un coup franc bien frappé par Bernardo Silva, Joao Felix plaçait une belle tête repoussée par Yassine Bounou (4e). L'attaquant de l'Atlético de Madrid était le Portugais le plus dangereux de cette première période puisque sa frappe déviée ne passait pas loin de terminer dans le but (30e). Mais le Maroc montrait aussi un visage très séduisant et ne se contentait pas que de défendre. Bien au contraire. Boufal et Attiatallah étaient très remuants et créaient des espaces. Les Lions de l'Atlas ne se contentaient même pas que de rivaliser puisqu'ils parvenaient à ouvrir le score. Sur un bon centre d'Attiatallah, Youssef En-Nesyri s'élevait plus haut que tout le monde (plus haut que Diogo Costa) et plaçait sa tête.*

Le Maroc tient bon et enchaîne les exploits

Au retour des vestiaires, le Maroc poursuivait sur sa lancée et manquait de peu de faire le break. Le coup franc de Ziyech ne trouvait pas preneur, mais obligeait Costa à s'employer. Conscient de la situation, Fernando Santos décidait de faire bouger les choses et faisait rentrer Cristiano Ronaldo et Joao Cancelo très tôt dans le match. De l'autre côté, Walid Regragui était contraint de sortir Romain Saiss, touché à la cuisse. C'est le jeune Achraf Dari qui faisait ses grands débuts dans la compétition pour une défense marocaine inédite. Alors forcément, sans leur capitaine, les Lions de l'Atlas reculaient totalement et finissaient la rencontre en bloc bas.

Le Portugal faisait le siège du but marocain et multipliait les centres et les corners pour tenter d'égaliser. Joao Felix, encore lui, envoyait un missile du gauche dans la lucarne de Yassine Bounou qui se déployait magnifiquement bien (82e) et gardait sa cage inviolée. Dans les ultimes minutes, CR7 butait également sur le gardien sévillan XXL. Mais tout était écrit pour que le Maroc puisse écrire l'histoire. Malgré un rouge dans les dernières minutes, le Maroc résistait jusqu'au bout obtenait son billet pour les demi-finales.

L'homme du match : Ounahi (7,5)

Après son très bon match face à la Roja, l'Angevin a confirmé tout le bien que l'on pensait déjà de lui. Aidant à la sortie du ballon dans les petits espaces du côté droit de l'aire de jeu, il a également permis à son équipe de se projeter grâce à sa capacité à porter le cuir vers l'avant. Grandement impliqué sur l'ouverture du score, il a également été quasiment parfait dans son implication défensive (7 duels remportés sur 8).

Maroc

Bounou (7) : s'il avait été décisif dès l'entame de la rencontre, il a passé une première période plutôt calme. Il a cependant eu un frisson au moment où la frappe de Bruno Fernandes a échoué sur sa transversale (45e). Mis sous pression en raison de l'obligation des Portugais d'égaliser, il s'est notamment distingué d'une superbe envolée sur une frappe enroulée de João Felix (82e) et sur un arrêt salvateur devant Cristiano Ronaldo.

Attiyat Allah (6,5) : remplaçant de Noussaïr Mazraoui au poste de latéral gauche, le jouer du Wydad a parfaitement assumé son rôle. Présent pour accompagner les offensives sur son côté gauche, il a été récompensé de ses efforts par une passe décisive sur l'ouverture du score d'En-Nesyri (42e). Il a été costaud sur le plan défensif, l'absence de l'habituel titulaire ne s'est pas ressentie tant son match a été convaincant.

Saïss (6) : strappé à la cuisse dès le début de la rencontre, il a parfaitement illustré l'image guerrière de l'équipe marocaine. Impérial dans le domaine aérien (100% de duels gagnés), il a apporté de la sérénité dans une défense remaniée. En larmes, il a finalement été contraint de céder sa place, blessé. Remplacé par Achraf Dari (57e) qui a connu une entrée compliquée, sans cependant faire d'erreur majeure.

El Yamiq (7) : il avait la lourde tâche de remplacer Nayef Aguerd, blessé face à l'Espagne, dans la charnière marocaine. Malgré une erreur de relance qu'auraient pu payer cash les Marocains (30e), le défenseur de Valladolid a parfaitement tenu son rang. Cinq ballons dégagés, deux tirs bloqués et deux interceptions auront largement soulagé les siens pour affronter l'importante pression portugaise.

Hakimi (6) : auteur du pénalty de la qualification face à l'Espagne, il a régalé dans ses combinaisons pour se sortir du pressing imposé par les offensifs portugais. Constamment présent lors des attaques marocaines, il a été plus en difficulté sur le plan défensive, lui qui a notamment perdu de nombreux duels.

Amallah (4) : il a sans aucun doute été le joueur le moins en vue côté marocain, lui qui a pourtant eu une belle opportunité d'ouvrir le score (35e). Souvent en retard par rapport au rythme imposé par les Lusitaniens, il a été contraint à un important travail défensif, de sorte à ne pas couler. Remplacé par Walid Cheddira (64e) , dont l'entrée aura certainement été l'une des pires de ce Mondial, lui qui a été exclu dans le temps additionnel de la rencontre.

Amrabat (6,5) : il avait été monstrueux au tour précédent, il a de nouveau tenu la baraque ce samedi. Sentinelle du Maroc, il a été le maillon d'orientation du jeu, tentant d'écarter le jeu sur toute la largeur du terrain. S'il a été plus sobre que face à l'Espagne, il n'en a pas été moins important, parvenant à gratter plusieurs ballons importants dans les pieds adverses.

Ounahi (7,5) : notre homme du match, voir ci-dessus.

Boufal (6) : il avait régalé face à l'Espagne et a de nouveau fait l'étalage de toute sa technique. Généreux dans les efforts défensifs, il a également été impliqué dans certains mouvements offensifs des Lions de l'Atlas, capable d'éliminer son vis-à-vis sur un pas. Remplacé par Yahya Jabrane (82e) .

En-Nesyri (6,5) : son mètre 90 lui aura permis de remporter de nombreux duels aériens, dans le cœur du jeu comme dans la surface portugaise. Après deux coups de tête mal ajustés, il a trouvé la faille (42e), bien aidé par une incompréhension de l'arrière-garde portugaise. Remplacé par Badr Benoun (64e) .

Ziyech (6) : le maître à jouer marocain, à la baguette sur les coups de pied arrêtés, s'est montré dangereux sur plusieurs situations. Présent sur l'intégralité de la longueur du rectangle vert, il a beaucoup couru, facteur expliquant certainement ses nombreuses pertes de balle. S'il ne s'est pas montré assez précis dans le jeu long, il a tout de même beaucoup apporté par sa technique. Remplacé par Zakaria Aboukhlal (82e).

Portugal