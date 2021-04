OL : Rudi Garcia a aimé le match de Paqueta

L'OL s'est fait peur mais l'OL s'est qualifié, face au Red Star, en huitième de finale de la Coupe de France. Après la rencontre, sur Eurosport 2, Rudi Garcia a évoqué le scénario. « Quand on mène 2-0 à la pause, on ne doit pas arriver aux tirs au but. Même si on peut féliciter le Red Star d'y avoir cru jusqu'au bout, on n'a pas été assez tueur pour mettre le 3e but comme je l'avais demandé à la pause. Ca m'aurait permis de coacher, de pas laisser le Red Star revenir. Sur les tirs au but, on était tranquille, car Julian (Pollersbeck, ndlr) est assez exceptionnel à l'entraînement là-dessus ».

L'entraîneur lyonnais a également salué la prestation de Lucas Paqueta, buteur et passeur. « Je l'ai beaucoup aimé. Quand il est proche du but comme ça, il est capable de finir. C'est un joueur combatif, collectif et on en a besoin. C'est un joueur costaud, il n'est pas que technique. Il n'est pas facile pour l'adversaire de le contenir car il a une palette importante et il s'entend bien avec Memphis Depay. »