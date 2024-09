La soirée dingue de la sélection espagnole

Quelques semaines après avoir été sacrée championne d’Europe, la Roja était de retour aux affaires pendant cette trêve. Avec plusieurs absences de taille certes, comme Dani Olmo, Alvaro Morata ou Rodri, qui avait manqué le premier match face à la Serbie avant de jouer contre la Suisse hier. Si les hommes de Luis de la Fuente ont un peu calé face à la Serbie, se contentant d’un 0-0 malgré une belle domination, ils ont déroulé contre la Suisse (4-1).

Et ce, alors que les Espagnols étaient dans une situation compliquée. Devant au score assez rapidement dans la rencontre, puisqu’ils menaient déjà 2-0 à la 17e minute grâce à des buts de Joselu et de Fabian Ruiz. Seulement, à la 20e minute de jeu, Robin Le Normand était expulsé. De quoi laisser présager une rencontre compliquée pour la Roja ? Théoriquement oui, mais dans les faits, et malgré une réduction du score des Suisses, les Espagnols ont bien tenu…

Une équipe qui sait souffrir

Ils ont souffert, certes, mais ils sont parvenus à refaire trembler les filets, via un autre but du Parisien Fabian Ruiz, puis un dernier pion de Ferran Torres. Une victoire solide dans un contexte très compliqué, qui enflamme logiquement les médias locaux. « Des matchs comme celui de ce dimanche à Genève ne peuvent que créer un terrain fertile pour ce qui va suivre, avec la Coupe du monde 2026 dans le viseur », indique par exemple le quotidien AS. Plus que la qualité technique des joueurs ou le jeu offensif de l’équipe, c’est sa solidarité, sa combativité et son esprit de groupe qui sont mis en avant chez nos voisins.

« Nous ne sommes pas une équipe qui ne fait qu’attaquer et qui a le ballon. Dans les moments difficiles, nous nous réunissons et nous savons souffrir », résumait Fabian Ruiz après le match. De son côté, le journal Relevo compare cette équipe au « Real Madrid des grandes soirées », en référence à sa capacité à toujours réussir à s’en sortir même dans des contextes compliqués. Autant dire que de l’autre côté des Pyrénées, on a déjà hâte du Mondial 2026…