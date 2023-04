Ligue 1 : Pascal Gastien prolonge avec Clermont

L’aventure entre Pascal Gastien et Clermont se poursuit. Ce vendredi, le club clermontois a annoncé la prolongation du coach de 59 ans jusqu’en juin 2024. L’annonce a été faite sur le site officiel du club. Son staff technique a également prolongé de deux saisons supplémentaires jusqu’en juin 2025. À la tête du Clermont Foot 63 depuis 2017, il a permis notamment aux Clermontois de monter en première division en 2016. Ce dernier s’est exprimé dans le communiqué. « Je tiens à remercier le club de la confiance accordée. Nous allons continuer ensemble à faire grandir le club ».

Son président, Ahmet Schaefer, a également dit quelques mots. « La prolongation de Pascal et de son staff est une suite logique dans l’évolution du Clermont Foot, qui est au centre de notre alliance de clubs. Depuis maintenant plus de 5 ans, Pascal réalise un travail exceptionnel à la tête de l’équipe jusqu’à la mener, pour la première fois dans l’histoire du club, en Ligue 1 Uber Eats. En tant que Président, je tiens à le remercier, ainsi que son staff, pour tout le travail accompli jusqu’à présent et je nous souhaite le meilleur pour les années à venir ! »

