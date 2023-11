Géorgie : Willy Sagnol dévoile son favori pour l’Euro 2024

La qualification pour l’Euro est un Graal pour une flopée de petites nations européennes. Malgré l’avènement de plusieurs joueurs intéressants, la Géorgie peut encore être considérée comme une équipe modeste sur l’échiquier européen, alors que l’équipe de France représenterait la Dame du jeu. Même si Willy Sagnol, ancien cadre des Bleus, réalise un travail remarquable sur le banc des Croisés, ces derniers n’ont toujours pas obtenu leur ticket pour l’Allemagne l’été prochain. Et alors que la bande de Didier Deschamps a échoué de peu en 2016 et a eu un peu plus de mal lors de l’édition suivante, cette dernière risque d’avoir de grandes ambitions pour la cuvée 2024. Pour Sagnol, la France dispose d’un vivier qui en fait un favori évident comme il l’a confié à notre micro*.

«Alors si je ne peux pas citer la Géorgie, je vais avoir du mal, taquine l’ancien latéral droit et international français (58 sélections). Je ne veux pas faire le chauvin mais, à l’heure actuelle, aucun autre pays au monde n’a autant de potentiel que les Français. Il y a d’autres pays avec des joueurs de très grande qualité, mais pour chaque poste, nous avons 3 ou 4 très bon joueurs, ce qu’aucun autre pays au monde n’a. Et même si on parle beaucoup des clubs français en Europe, je veux féliciter tous les formateurs, que ce soit en pro ou en amateur, parce qu’ils font un travail extraordinaire et on insiste jamais dessus. Pour que Mbappé devienne Mbappé, c’est aussi parce qu’il a eu les bons formateurs en étant jeune, et c’est ces gens-là qu’il faut mettre en avant.»

*L’intégralité de l’interview sera disponible sur Foot Mercato à 15h ce dimanche 19 novembre.