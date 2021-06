Benfica présente ses nouveaux maillots avec adidas !

Alors que New Balance vient tout juste de présenter les maillots du FC Porto pour la saison 2021-2022, c'est au tour d'adidas de révéler les tuniques que porteront les joueurs du Benfica Lisbonne lors du prochain exercice.

En partenariat avec la marque aux trois bandes depuis la saison 1995-1996, le club de la capitale portugaise a toujours eu droit à des maillots domicile respectant ses couleurs traditionnelles alors que ses tuniques secondaires changent régulièrement de couleurs et de design. Si le maillot domicile est toujours rouge et le sera encore la saison prochaine, le blanc, le noir, le gris ou encore le jaune font des apparitions récurrentes sur la tunique extérieur. Pour la rentrée, l'équipementier allemand ne change pas la stratégie adoptée depuis plusieurs décennies en terre lisboète et dévoile ainsi une tunique classique à domicile alors qu'une couleur apparue pour la dernière fois lors de la saison 2018-2019 se voit redéployée sur la tunique secondaire.

Dans la plus pure tradition de Lisbonne, le maillot qui sera porté par Nicolás Otamendi et ses partenaires à l'Estádio da Luz se veut très sobre avec une domination du rouge. Si du noir et du doré prenaient place sur les logos, le sponsor maillot ou encore les bandes adidas du maillot de la saison 2020-2021, c'est cette fois une pointe de blanc qui accompagne le rouge. Le blanc complète d'ailleurs cette tenue jusqu'au bout en se présentant sur le short.

La tunique extérieur se dévoile également tout en sobriété avec une base blanche où l'on retrouve évidemment la couleur historique du club qui apparaît sur les trois bandes adidas se trouvant sur les épaules. Cette touche de rouge se présente également sur le bas des manches avec du noir qui se distingue aussi sur le logo de l’équipementier allemand alors que le fanion du club a été adapté au maillot et se présente en noir et blanc, oubliant ses couleurs historiques.