LdN : Jack Grealish et Declan Rice pris en grippe par les supporters irlandais

L’Angleterre de Lee Carsley se déplace ce samedi sur la pelouse de l’Aviva Stadium pour affronter l’Irlande, en Ligue des nations. Une rencontre particulière pour l’entraîneur intermédiaire des Three Lions, mais aussi pour Jack Grealish et Declan Rice. L’ailier de Manchester City et le milieu de terrain d’Arsenal, tous deux d’origine irlandaise, ont évolué avec les équipes de jeunes de l’Irlande. Rice a même disputé trois rencontres amicales avec l’équipe A des Verts et Blancs. Mais ils ont finalement choisi de représenter l’Angleterre. Une décision que le peuple irlandais n’a pas oubliée.

En effet, juste avant le coup d’envoi de cette rencontre, des supporters de l’Irlande ont déployé des banderoles pour critiquer Grealish et Rice. L’hymne national britannique God Save the King a été lourdement sifflé.