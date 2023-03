Real Madrid : Eden Hazard a tranché pour son avenir

La suite après cette publicité

C’est un transfert qui n’a pas porté ses fruits. Pourtant, personne n’aurait pu imaginer en 2019 que la récolte serait aussi pauvre. Nous voilà rendu en mars 2023 et Eden Hazard au Real Madrid, c’est 7 buts et 11 passes décisives en 73 apparitions. Qu’on est loin des statistiques du Belge avec Chelsea, son club précédent, celui qui acheva de le révéler au monde entier.

Avec un transfert d’environ 100 millions d’euros, auxquels il faut ajouter des bonus pouvant faire grimper la note à 160 millions d’euros au final, Hazard a pris des allures de flop monumental. Même Carlo Ancelotti semble ne plus rien attendre de son joueur qu’il n’a utilisé qu’à une reprise depuis la fin du Mondial au Qatar. Du côté de la direction du Real Madrid, on espère céder le joueur cet été, une fois de plus.

Hazard a des pistes

Oui mais voilà, selon nos informations, et comme rapporté également par The Athletic, Eden Hazard n’est pas disposé à quitter le club merengue à l’issue de la saison. Le Belge s’appuie sur un contrat se terminant en juin 2024, ce qui lui laisse encore une saison pleine du côté de la Casa Blanca s’il le souhaite. Bien intégré dans son environnement, conscient que sa famille se plait à Madrid, il veut rester au sein du club de ses rêves, lui qui est le joueur le mieux payé de l’effectif. C’est en tout cas ce que le clan Hazard a indiqué à Florentino Pérez lors d’une réunion organisé il y a quelques jours à Madrid.

Malgré la déception liée à son faible temps de jeu et sans réel espoir d’en avoir au cours des prochaines semaines, Hazard, âgé de 32 ans, s’accroche. Il continue de s’entraîner dur sous les ordres de Carlo Ancelotti et espère avoir sa chance pour enfin réussir à Madrid. Le Belge a donc déjà tranché pour son avenir. Toutefois, un bon projet cet été pourrait le faire réfléchir. Cet hiver, nous vous avions précédemment révélé l’existence de plusieurs pistes, et notamment celle menant à Al Nassr. Pour cet été, aucun club ne s’est concrètement manifesté pour le moment. Mais de toute façon, à l’heure actuelle, sa priorité est toujours de poursuivre chez les Merengues. Le Real Madrid est prévenu !