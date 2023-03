Real Madrid : Eden Hazard est porté disparu !

La suite après cette publicité

En bout de course à la Coupe du monde 2022 comme sa sélection, la Belgique, Eden Hazard a été éliminé au premier tour de cette compétition et a ensuite pris sa retraite internationale. Une sacrée page tournée par l’ailier de 32 ans qui laissait ainsi le Real Madrid comme sa priorité numéro un. Pourtant cela ne se ressent pas du tout dans les faits. Seulement utilisé six fois (un but et une passe décisive) sur 21 matches possibles avant la Coupe du monde pour 229 minutes disputées, soit un peu moins de 11 minutes en moyenne, il a vu ce temps de jeu famélique se réduire comme neige au soleil. Depuis la Coupe du monde au Qatar, il a disputé un seul match, en Copa del Rey contre Cacereño (1-0) le 3 janvier dernier. 67 minutes à se mettre sous la dent alors que le Real Madrid a disputé 15 autres rencontres.

Un rôle secondaire voir même tertiaire qui interroge d’autant plus que le clan d’Eden Hazard l’a mauvaise et a fait état de relations tendues avec Carlo Ancelotti. Le joueurs est particulièrement déçu du discours du technicien italien qui avait promis ceci en décembre dernier : «avec autant de matchs à venir, il sera l’un des joueurs que j’utiliserai.» Alors oui, Eden Hazard a eu des pépins physiques à la malléole fin janvier et à la rotule début février qui lui ont fait manquer 5 matches dont la Coupe du monde des clubs. Mais au-delà de ça, il est resté sur le banc sans entrer lors de dix matches depuis la fin de la Coupe du monde. C’est notamment le cas lors des deux derniers matches contre Osasuna (2-0) et l’Atlético de Madrid (1-1) où Vinicius Junior, Karim Benzema, Rodrygo Goes, Federico Valverde et Marco Asensio ont tenu leur place sur le front de l’attaque. Au delà des réguliers, le jeune Alvaro Rodriguez a pu entrer lors des deux derniers matches et même Mariano Diaz est entré lors de deux matches en 2023 (même s’il n’a disputé que 31 minutes).

Toujours pas la moindre minute disputée dans un Clàsico

Un contexte qui fragilise un peu plus l’ancien joueur du LOSC et de Chelsea. D’ailleurs, Eden Hazard vient de recevoir une distinction assez peu enviable. Alors que la FIFA a récemment organisé les trophées "The Best" (le meilleur en VF), le joueur du Real Madrid a été nommé par Marca pour recevoir le trophée "The Worst" (le moins bon en VF). Et sur les plus de 70000 votes recensés, il a fait l’unanimité contre lui en récoltant 56% des voix lui permettant de devancer les Anglais Harry Maguire et Dele Alli. Alors que le Real Madrid rencontre le FC Barcelone demain en Copa del Rey, ce Clàsico pourrait arriver à point nommé pour Eden Hazard afin de relever la tête, mais la dynamique ne va pas avec lui. Déjà depuis son arrivée à l’été 2019 en provenance de Chelsea, Eden Hazard a marqué cette affiche en disputant le nombre impressionnant de… 0 match. Car oui, il a manqué les 9 rencontres qui ont eu lieu entre les deux clubs depuis ce moment.

Une statistique très négative qui pourrait se poursuivre ce jeudi si Carlo Ancelotti ne le fait pas entrer en jeu. Annoncé remplaçant, Eden Hazard n’est pas sÜr de disputer la moindre minute même si son coach a affirmé en conférence de presse qu’il était à sa disposition. « Eden va bien, il s’entraîne régulièrement. Il a envie de jouer, d’avoir des minutes et j’espère qu’il en aura lors des prochains matches », a ainsi déclaré Carlo Ancelotti. Des mots pour laisser Eden Hazard concerné par le projet merengue, mais qui ne se veulent pas particulièrement rassurants pour l’avenir. Alors que son contrat avec la Casa Blanca se termine dans un peu plus d’un an, Eden Hazard est plus que jamais la cinquième roue du carrosse du côté de la formation madrilène.