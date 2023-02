Real Madrid : ça se tend entre Eden Hazard et Carlo Ancelotti

La suite après cette publicité

Le Real Madrid n’est pas un club comme les autres. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ne font de cadeaux à personne. Pas même aux joueurs achetés très cher. Cela a été le cas de Gareth Bale, titulaire en puissance avant de devenir persona non grata dans la capitale espagnole. Eden Hazard vit un peu la même chose, bien qu’il soit plus apprécié que le Gallois. Après plusieurs années de bons et loyaux services à Chelsea, le Belge a réalisé un rêve en rejoignant les Merengues à l’été 2019. Un transfert d’environ 100 millions d’euros, auxquels il faut ajouter des bonus qui pouvaient faire grimper la note à 160 millions d’euros au final.

Mais un peu moins de 4 ans après, les Madrilènes n’ont pas eu le retour sur investissement qu’ils attendaient. L’ancien joueur du LOSC a passé pas mal de temps à l’infirmerie. Transfermarkt explique d’ailleurs qu’il a subi 18 pépins physiques depuis sa signature au Real Madrid et qu’il a manqué 498 jours de compétitions et 77 rencontres. Ce qui est énorme en seulement trois ans et demi. Cette saison, le natif de La Louvière est apparu à 7 reprises toutes compétitions confondues (3 titularisations, 1 but et 0 assist). La dernière fois, c’était le 3 janvier face à Cacereño en Copa del Rey (67 minutes jouées).

Des relations fraîches avec Ancelotti

Depuis, plus rien pour le joueur qui a pris sa retraite internationale. Il faut préciser qu’il a eu quelques blessures. Absent lors de la Coupe du monde des Clubs, Hazard est resté à Madrid (tout comme Ferland Mendy, ndlr) pendant que d’autres joueurs blessés, dont Thibaut Courtois ou Lucas Vazquez, avaient fait le voyage pour le Maroc. The Athletic y voit un nouveau signe de rupture entre le joueur (7 buts et 11 assists en 73 matchs à Madrid) et son club. Le média anglais ajoute que les relations entre Hazard et son entraîneur Carlo Ancelotti sont un peu plus froides.

Questionnés par The Athletic, des proches du footballeur de 32 ans ont même parlé de «relations presque inexistantes» avant d’ajouter que le joueur «se sent ignoré par l’Italien et qu’il a été déçu par une rupture dans leur relation». Le joueur serait très déçu par le coach et les promesses qu’il n’aurait pas tenu concernant le temps de jeu accordé au Belge. Ancelotti avait, en effet, avoué fin décembre : « avec autant de matchs à venir, il sera l’un des joueurs que j’utiliserai.» Mais le Mister n’a pas tenu parole aux yeux du clan Hazard. Il faut toutefois noter que le joueur n’a pas toujours été disponible.

Un rendez-vous capital pour son avenir

De son côté, le clan Ancelotti avoue comprendre la frustration du Belge et n’a rien à redire sur son comportement, qui est très bon. Malgré tout, The Athletic assure que le coach italien ne compte pas sur le Diable Rouge sous contrat jusqu’en 2024. Une réunion est d’ailleurs prévue ce mois-ci entre les dirigeants madrilènes et l’entourage du joueur. Un point va être fait sur son avenir et la publication britannique est certaine que les deux parties vont accepter de se séparer. Côté club, on s’attend à ce que cette rupture se fasse à l’amiable, d’autant que le joueur ne pose pas de problème dans le groupe où ses coéquipiers l’apprécient et qu’il a confié en interview qu’il s’en irait si le club lui demandait.

Ce que les dirigeants comptent visiblement faire lors du rendez-vous prévu prochainement. L’idée serait de se débarrasser de son gros salaire. Cet hiver, Al Nassr a tâté le terrain afin de le récupérer cet été comme évoqué sur notre site. Mais ce n’est pas allé plus loin pour le moment. Cet été, la donne devrait être différente puisque la porte va s’ouvrir en grand. En attendant, le footballeur belge continue son petit bonhomme de chemin à Madrid où Ancelotti a assuré le traiter comme tout le monde hier en conférence de presse. Dans la capitale espagnole, on ne fait décidément pas de cadeaux.