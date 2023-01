Al Nassr veut s’offrir Eden Hazard cet été !

La suite après cette publicité

Ces derniers jours, on ne parle que d’Al Nassr. Et pour cause. Ce club saoudien, actuel leader du championnat, a réalisé un très grand coup dans la planète football en attirant dans ses rangs le quintuple Ballon d’Or Cristiano Ronaldo. La star portugaise a quitté l’Europe pour un contrat XXL en Arabie Saoudite et confirme donc que le Royaume a une stratégie affirmée du développement de son football. L’idée est simple : attirer des grands noms du football européen pour devenir encore plus compétitif sportivement et ainsi s’imposer comme la référence du continent asiatique au niveau football.

Le club d’Al Nassr l’a très bien compris et Cristiano Ronaldo n’est pas le premier joueur d’Europe à débarquer du côté de Riyad. S’il est évidemment le plus gros coup réalisé par les dirigeants saoudiens, d’autres noms bien connus du grand public évoluent dans le club Bleu et Jaune. L’équipe est entraînée par l’ancien coach de l’OM Rudi Garcia. On retrouve aussi deux autres anciens marseillais avec Alvaro Gonzalez et Luiz Gustavo. L’ancien de Benfica Talisca ou encore l’ancien du Napoli David Ospina sont aussi dans l’effectif. Mais Al Nassr ne compte pas s’arrêter et veut toujours attirer des grands noms.

Rudi Garcia veut Eden Hazard

Récemment, nous vous révélions que le club saoudien était également très intéressé par le recrutement de N’Golo Kanté qui négocie toujours une prolongation de contrat avec Chelsea. La presse espagnole, de son côté, évoquait aussi un intérêt prononcé d’Al Nassr pour Sergio Ramos. Preuve encore une fois que le club veut encore attirer un joueur huppé. Selon nos informations, Al Nassr s’intéresse également de très près à un joueur du Real Madrid : Eden Hazard. Rudi Garcia qui le connaît très bien pour l’avoir fait exploser à Lille, est déjà entré en contact avec lui et aimerait l’avoir pour l’été prochain.

L’international belge, qui a annoncé sa retraite internationale il y a peu, peine toujours à gratter du temps de jeu du côté du Real Madrid avec Carlo Ancelotti. À tout juste 32 ans, il a donc encore quelques années devant lui et apporterait forcément énormément en Arabie Saoudite du côté d’Al Nassr. La perspective d’évoluer à nouveau sous les ordres de Rudi Garcia, qu’il apprécie beaucoup depuis son passage au LOSC, pourrait être un atout de taille pour le convaincre. Al Nassr pourrait bien frapper un nouveau grand coup cet été… A Suivre.