Al-Nassr : l’effet Cristiano Ronaldo se fait déjà sentir

Le gros coup du mercato. Cet hiver, Al-Nassr a frappé très fort en recrutant Cristiano Ronaldo. A 37 ans, le quintuple Ballon d’Or n’est plus au sommet de son art mais il demeure un joueur exceptionnel et l’un des meilleurs éléments de sa génération. Une très belle prise pour l’écurie saoudienne, qui a surtout récupéré l’attaquant libre. Malgré tout, elle a dû casser sa tirelire puisque CR7 touchera un contrat en or massif jusqu’en 2025, à savoir 200 M€. Un joli petit pactole qui devrait augmenter puisqu’une fois sa mission sur le terrain terminée, il occupera le rôle d’ambassadeur de l’Arabie Saoudite.

La presse déroule le tapis rouge à CR7

Un nouveau défi qui excite l’ancien joueur du Real Madrid. « Je suis excité à l’idée de découvrir un nouveau championnat dans un pays différent, a d’abord lâché CR7 sur le communiqué annonçant la grande nouvelle du jour, avant de poursuivre. La vision sportive du club d’Al-Nassr est très ambitieuse, et je suis motivé à l’idée de connaître mes nouveaux coéquipiers pour aider l’équipe et réaliser de grandes réussites », a-t-il expliqué au site officiel de son nouveau club. Un club qui se frotte déjà les mains. En effet, le transfert de Cristiano Ronaldo a permis de mettre un coup de projecteur très important sur Al-Nassr.

À lire

Les médias du monde entier ont communiqué sur cette arrivée et certaines chaînes cherchent même à diffuser ses matches. Même chose au pays, où son arrivée a totalement éclipsé la victoire de son équipe le 31 décembre face à Al-Khaleej (1-0) a assuré le site arabnews.com. «On ne parlait que d’un certain Cristiano Ronaldo. Il va y en avoir beaucoup plus dans les jours, semaines et mois à venir. Il se pourrait que la star portugaise, toujours en forme et prête à jouer, dispute son premier match de club hors d’Europe jeudi à domicile contre Al-Tai. Il va y avoir une foule nombreuse pour accueillir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire.»

Le Portugais a boosté les réseaux sociaux du club

Cela ne fait aucun doute. Environ 30 000 supporters sont déjà attendus mardi au stade lors de sa présentation. Ils devraient être plus jeudi lors de son premier match. Et sur les réseaux sociaux, ils sont des millions déjà à suivre sa nouvelle aventure en Arabie Saoudite. Le tweet annonçant la venue du Portugais a été retweeté plus de 126 000 fois et a été liké à plus de 363 500 reprises. Sur Instagram, 31 464 555 personnes ont aimé le post officialisant l’arrivée de CR7. D’ailleurs, les comptes officiels du club saoudien ont été boostés par le footballeur de 37 ans.

Ainsi, le compte twitter anglais d’Al-Nassr est passé de 90 000 abonnés à plus de 585 000 followers depuis vendredi. Le compte officiel du club en arabe, lui, totalise à présent 3,6 millions de followers. Sur Instagram, Al-Nassr est passé de 800 000 à 6,3 millions d’abonnés. Sur Facebook, ils sont 2,1 millions à être abonné à la page officielle du club. Un vrai carton. Dans les boutiques du club aussi l’effet Cristiano Ronaldo s’est fait sentir. En effet, Al Watan explique que les tuniques floqués au nom du célèbre numéro 7 se sont arrachées comme des petits pains.

Rupture de stock pour les maillots

Le média saoudien assure qu’en une heure, tous les maillots ont été vendus, au prix de 459 riyals saoudiens, soit environ 115,6 euros. Les magasins tentent de se procurer des tuniques supplémentaires pour répondre aux demandes des clients. Les dirigeants du club cherchent aussi à vendre le maillot par le biais de points de vente électroniques agrées. En revanche, Al Watan ne précise pas le nombre de tuniques qui ont été vendues. Outre le merchandising, la billetterie et l’impact médiatique, l’arrivée de Cristiano Ronaldo a eu un impact positif sur la valeur du club.

En effet, le club leader de Saudi Pro League (26 points, 8 victoires, 2 nuls et 1 défaite en 11 rencontres) possède actuellement pour 79,1 millions d’euros de joueurs selon le site spécialisé transfermarkt. CR7, qui vaut 20 millions d’euros, a fait grimper la valeur marchande de l’effectif. L’international lusitanien est d’ailleurs le footballeur du championnat saoudien dont la valeur est la plus élevée. Il devance son futur coéquipier Talisca, dont le prix est estimé à 14 millions d’euros rappelle Al Arabiya. Cristiano Ronaldo rapporte déjà très gros !