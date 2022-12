Al-Nassr : les premiers mots forts de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite

La suite après cette publicité

Cette fois, plus de place au doute, Cristiano Ronaldo (37 ans) a bel et bien quitté l’Europe, direction l’Arabie saoudite et Al-Nassr pour le quintuple Ballon d’Or. La formation saoudienne a mis fin au suspense de ce bouillant dossier CR7 ce vendredi soir en indiquant, par le biais d’un communiqué, la signature de l’attaquant portugais jusqu’en juin 2025.

Après avoir refusé un pont d’or (350 M€) érigé par Al-Hilal l’été dernier, Cristiano Ronaldo a cette fois franchi le pas en acceptant de rejoindre Rudi Garcia, notamment, à Riyad. L’ancienne star du Real Madrid, libre depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United il y a quelques semaines, devrait toucher près de 200 M€ lors de son séjour en Arabie saoudite.

Un montant astronomique qui fera de lui, quoi qu’il arrive, le footballeur le mieux payé de la planète dans les prochains mois. Alors qu’il aurait peut-être pu s’offrir un dernier challenge en Europe, même si les écuries ne se bousculaient pas au portillon pour lui, Cristiano Ronaldo pourrait subir de nombreuses critiques pour avoir "déjà" fui le Vieux Continent. En attendant de connaître ses justifications, l’ex-buteur de la Juventus a livré ses premiers mots dans le Golfe.

« Je suis excité à l’idée de découvrir un nouveau championnat dans un pays différent, a d’abord lâché CR7 sur le communiqué annonçant la grande nouvelle du jour, avant de poursuivre. La vision sportive du club d’Al-Nassr est très ambitieuse, et je suis motivé à l’idée de connaître mes nouveaux coéquipiers pour aider l’équipe et réaliser de grandes réussites. » Voilà qui est clair, du moins pour commencer. Cristiano Ronaldo n’a pas encore fini de faire parler de lui dans le monde du football.