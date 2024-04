Real Madrid : tout le monde s’inquiète pour Endrick au Brésil

Alors que Vitor Roque connaît des débuts mitigés avec le FC Barcelone, Endrick, nouvelle sensation du football brésilien, va découvrir le Real Madrid l’été prochain. Après de solides débuts sous le maillot de la Seleção, l’attaquant de Palmeiras avait marqué les esprits dernièrement avec le Brésil. Lors du rassemblement du mois de mars, ses entrées fracassantes ont mis tout le monde d’accord. En effet, le jeune buteur avait réalisé des performances très abouties à Wembley et à Santiago Bernabéu devant son futur public. Entré en jeu lors des deux rencontres face à l’Angleterre (1-1) et l’Espagne (3-3), Endrick avait inscrit deux buts. A Madrid comme à São Paulo, tout le monde était pressé de revoir le jeune prodige dans les grandes compétitions comme le championnat national Série A - Brasileirão et la Copa Libertadores sous le maillot des Alviverde. Malheureusement, tout ne semble pas se passer comme prévu dans ce début de saison.

Même si le championnat régional Paulista a été une formalité pour Endrick et Palmeiras qui ont remporté le trophée en finale contre Santos, certains détails donnent des sueurs froides au Real Madrid et au club brésilien. Statistiques faiblardes, impact inefficient, prestations trop discrètes… Endrick n’est pas au niveau que la presse brésilienne et espagnole attendait au vu de ce qu’il avait affiché en fin de saison dernière mais surtout avec le Brésil en mars dernier. La majorité des observateurs s’attendait à voir un Endrick à maturité dans le football brésilien, prêt à conquérir l’Europe dans quelques mois. Néanmoins, ses récentes sorties sur les pelouses sud-américaines laissent à désirer, notamment celle la nuit dernière dans l’une des plus mythiques affiches au Brésil.

Une contre-performance dans le derby !

Endrick a vécu une soirée dramatique lors de la rencontre opposant Palmeiras à São Paulo, sur la pelouse du stade Morumbí pour jouer le Clássico (0-0), lors de la 4ème journée de Série A. Il a joué seulement 66 minutes, avant de quitter le terrain sans pouvoir finir et avec une très légère participation au jeu collectif malgré sa mobilité et ses tentatives constantes. Il n’a à aucun moment réussi à être le protagoniste principal et n’a pas eu d’impact dans les nombreux espaces libres lors de ses changements de position. En effet, il n’a touché que 20 ballons pour un total de 11 pertes de balles. Le jeune talent de Palmeiras a une nouvelle fois été titulaire sur l’aile gauche, comme cela s’est déjà produit lors de certains de ses derniers matchs, laissant le côté droit à Estevao. Confiants pour mener l’offensive de leur équipe, les deux joueurs ont connu une bien malheureuse première mi-temps, surtout pour Endrick. Le futur joueur du Real Madrid avait une grande liberté de mouvement mais s’est montré trop discret voire même inefficient dans le peu d’opportunités offertes durant cette rencontre jusqu’à sa sortie. Cette saison, le natif de Taguatinga n’a marqué que trois buts en 15 matchs joués, la majorité en tant que titulaire, pour un total de plus de 1 000 minutes.

Après quelques grosses baisses de forme et des images du joueur en larme la saison passée, Endrick semblait acquérir une certaine régularité, voire même un trop plein de confiance en lui. Abel Ferreira, entraîneur de Palmeiras, lui avait d’ailleurs remonté les bretelles : «Souvent, des éloges nous sont imposés, cela enflamme notre ego et nous oublions ce qui nous a amené ici. Honnêtement, comme je l’ai dit, je pense que c’est un enfant très équilibré, un enfant intelligent, qui étudie. Je pense que c’est fondamental. pour lui, que ce soit ici ou au Real Madrid. Il aura le temps de travailler, il aura le temps d’apprendre et de continuer à étudier. Je pense que cela fait de lui le meilleur homme, ce qui fait de lui même le meilleur joueur et, comme je vous l’ai dit, être très prudent, c’est bien. Les éloges sont très bonnes. Il est dans un très bon moment. Il a une petite étoile, mais il y a de faux éloges. La seule chose que je lui dis, c’est de maintenir cette concentration, de maintenir cette attitude». Avec les Jeux Olympiques qui se jouent à Paris et les grands objectifs fixés par Palmeiras et le Real Madrid pour sa dernière saison dans son pays natal, Endrick doit rapidement rebondir…