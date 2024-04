OM : les louanges de Jordan Veretout à Pierre-Emerick Aubameyang

L’OM ouvre les portes de son stade Vélodrome à l’Atalanta Bergame ce jeudi soir, au cours de la demi-finale aller de la Ligue Europa. Ancien joueur de la Serie A passé par l’AS Roma et la Fiorentina, le milieu français, Jordan Veretout s’attend à un match équilibre contre une coriace équipe lombarde. Fort heureusement pour les Marseillais, ils pourront compter sur leur homme en forme, l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang, qui est le meilleur buteur de l’histoire de la compétition, affichant de surcroît un total de 10 buts en 11 matchs de C3 cette saison :

«Il est en feu, il a les jambes. On ne voit pas ses 34 ans ! Il fait les efforts et il enchaîne les matches. C’est un grand professionnel, et il se donne les moyens. Quand ça allait un peu moins bien en début de saison, il s’est remis en question et il a fait deux fois plus d’efforts. Devant le but, il attire les ballons. Il est en pleine confiance, il réussit tout ce qu’il fait. C’est bien pour lui et c’est bon pour nous. J’espère qu’il ne va pas s’arrêter maintenant», a-t-il déclaré dans un entretien chez La Provence. Voilà de quoi mettre en forme le Gabonais.