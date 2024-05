L’AS Monaco lève l’option d’achat de Thilo Kehrer

Et revoilà définitivement Thilo Kehrer en Ligue 1. L’ancien joueur du PSG avait été prêté cet hiver par West Ham du côté de l’AS Monaco. Visiblement, les performances de l’international allemand ont convaincu la direction monégasque de miser sur lui puisque ce vendredi, le club a officialisé dans un communiqué que Kehrer allait rester définitivement à Monaco. Le club du Rocher a levé son option d’achat estimée à 10 millions d’euros. Il signe un contrat de 4 ans.

«L’AS Monaco est heureux d’annoncer la levée de l’option d’achat de Thilo Kehrer. Arrivé en janvier en provenance de West Ham United (Premier League), le défenseur central international allemand de 27 ans s’engage pour 4 saisons avec le Club de la Principauté, jusqu’en juin 2028» a écrit l’ASM dans un communiqué. «Je suis très heureux et fier de continuer l’aventure avec l’AS Monaco. Lors de mon arrivée en janvier, j’ai été très bien accueilli par mes coéquipiers et le staff, le personnel du club et les supporters. Nous avons déjà vécu beaucoup de bons moments, à l’image de cette deuxième place qui assure une place en Ligue des Champions», a expliqué de son côté le joueur. Depuis son arrivée à Monaco, Kehrer a disputé 14 rencontres (5 clean sheets, et une série de 8 matches sans défaite).