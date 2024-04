PSG : Gonçalo Ramos se confie sur son adaptation difficile

Auteur de 7 buts lors de ses 10 derniers matches joués, Gonçalo Ramos (22 ans) revient très bien avec le Paris Saint-Germain. Pourtant, arrivé cet été dans un prêt avec option d’achat d’environ 80 millions d’euros, le buteur portugais a eu du mal à s’adapter à la France et a longtemps été diminué à cause d’un virus. Une mauvaise période sur laquelle il est revenu ce lundi, avant d’affronter le Borussia Dortmund, en demi-finales de Ligue des Champions, mardi (21 heures).

La suite après cette publicité

«Dans les premiers mois ici, j’ai eu une difficile période d’adaptation, cela n’a pas été facile. Mais, j’ai beaucoup travaillé et tout le monde m’a aidé à me remettre en forme et je suis enfin confiant et c’est pour cela que je joue plus régulièrement. Est-ce que je serai titulaire demain ? Ce n’est pas un sujet pour moi. Je suis prêt à être titulaire, j’y travaille. Mais quand je rentre depuis le banc, je suis aussi prêt à donner le meilleur».

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 100€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire de Dortmund peut vous rapporter jusqu’à 285€ et celle du PSG jusqu’à 235€.