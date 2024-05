PSG-Lille, axe majeur du mercato estival 2024 ?

Durant tout le mois de janvier, cela a été un dossier sensible. Le Paris Saint-Germain a lancé l’opération séduction autour de Leny Yoro, révélation de la saison avec le LOSC. Le jeune défenseur central a tapé dans l’oeil de Luis Campos, qui a tout fait pour le convaincre de rallier le club francilien au plus vite. Mais le LOSC a résisté, Yoro est finalement resté, et d’autres clubs majeurs se sont signalés auprès de l’entourage du défenseur central français.

Selon nos informations, un nouveau rendez-vous est prévu dans les prochains jours entre le clan Yoro et Luis Campos. Paris est le club le plus insistant pour le défenseur à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. Malgré ses mauvaises relations avec le président lillois Olivier Létang, le directeur sportif parisien met tout en œuvre pour attirer la pépite de 18 ans. En parallèle, le Real Madrid continue de diffuser le même message : on ne fera pas de folie pour Yoro même s’il nous a signifié l’envie de nous rejoindre.

Chevalier pour concurrencer Donnarumma ?

Un autre élément majeur du 4e de Ligue 1 est surveillé par le PSG, comme nous vous l’expliquions dès le mois de novembre dernier. Il s’agit de Lucas Chevalier, le portier de 22 ans, qui a bouclé sa deuxième saison pleine avec le LOSC. Considéré comme l’un des meilleurs portiers de la saison, avec des parades souvent remarquables et remarquées, il est clairement dans le viseur du PSG, qui réfléchit à l’idée d’instaurer à nouveau une concurrence dans les cages, en raison des carences affichées de Donnarumma en Ligue des Champions. Le PSG pourrait donc largement piocher dans les ressources lilloises, mais la réciproque serait possible.

Selon nos informations, le LOSC travaille sur le recrutement d’Ethan Mbappé. Comme nous vous l’avons révélé hier, le club nordiste a ciblé le plus jeune de la fratrie Mbappé, qui arrive à la fin de son contrat aspirant avec le PSG. Ancien dirigeant du PSG, le président lillois Olivier Létang sait dénicher les bonnes affaires qui traînent dans la capitale.