PSG : la sortie saignante de Luis Enrique sur ses jeunes joueurs

Luis Enrique n’a pas sa langue dans sa poche. Quand le technicien espagnol a besoin de dire quelque chose, il ne passe pas par quatre chemins. Forcément, certaines questions de journalistes ont tendance à l’irriter, à tel point que ses réponses soient véhémentes. Ce mardi, l’ancien sélectionneur de la Roja a récidivé lors de la conférence de presse avant la rencontre contre le Borussia Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Interrogé sur les failles de la jeunesse de l’effectif francilien, LE n’a pas manqué de marquer son désaccord : «si on perd, c’est parce qu’on est jeune et si on gagne ce sera de la chance, du loto ? L’âge n’est pas important. La jeunesse est prête. Je n’aime pas qu’on critique les jeunes. Les jeunes sont super prêts. Je pense à la maturité des joueurs et la façon dont ils s’entraînent, qu’ils aient 55 ans ou 16 ans.» Le message est passé.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 100€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire de Dortmund peut vous rapporter jusqu’à 285€ et celle du PSG jusqu’à 235€.