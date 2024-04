Vicente Del Bosque va être le nouveau visage de la RFEF

Tout fout le camp à la RFEF. Alors que des grandes échéances arrivent pour cette dernière, la Fédération espagnole de football traverse une crise sans précédent à cause de plusieurs affaires sportives et extra-sportives qui sont venues ternir son image. De ce fait, l’organisme du football ibérique avait besoin de redorer son blason en instaurant une commission de supervision de la RFEF.

Et pour présider ce comité, la ministre des Sports ibérique, Pilar Alegría, a annoncé que Vicente Del Bosque était l’heureux élu. Sélectionneur de la Roja lors du sacre au Mondial 2010 et aux Euros 2008 et 2012, l’ancien tacticien de 73 ans représentera donc le visage du football ibérique désormais : «Vicente del Bosque sera le visage, la représentation du football espagnol. Nous le verrons en finale de la Ligue des Champions, lors de l’Euro et aux Jeux Olympiques. Il représente le meilleur du football de notre pays. C’est notre champion du monde, en Europe, et c’est un homme aimé et respecté par tout le monde du football, des joueurs, des entraîneurs et des citoyens en général».