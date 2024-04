LdC : le PSG s’amuse de l’enfer promis par le Borussia Dortmund

Ils se sont préparés toute la saison pour ce genre de rendez-vous. Ce mercredi, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Signal Iduna Park pour défier le Borussia Dortmund dans un match aller de demi-finale de Ligue des Champions. Un rendez-vous capital pour des Parisiens qui étaient déjà venus dans ce stade en début de saison. Dans la même poule que le club de la Ruhr, les coéquipiers de Kylian Mbappé avaient réussi à arracher le nul dans une enceinte allemande incandescente. Depuis plusieurs jours maintenant, les Allemands ont d’ailleurs prévenu leurs homologues de l’autre côté du Rhin : l’ambiance à Dortmund sera électrique mercredi. Par le passé, le club de la capitale avait souvent cédé mentalement face à des terrains hostiles.

Pourtant, sous la houlette d’un Luis Enrique intrépide, ces failles mentales semblent révolues. Présent en conférence de presse en Allemagne à la veille du choc face aux Marsupiaux, le coach espagnol a encore voulu rappeler que son groupe n’avait aucune crainte ou pression : «je crois que n’importe quel autre résultat qu’une qualification en finale serait une déception pour les quatre équipes. C’est pour ça que je dis depuis longtemps que la presse ne connait rien au football. Ce qui est beau, c’est de profiter d’un match spécial dans une ambiance unique en Europe. (…) Depuis mon arrivée, je sens le soutien du club et des joueurs. On est dans un processus d’amélioration, ce n’est que le début du projet. Il reste un mois et nous pouvons encore gagner toutes les compétitions. On doit essayer de bien gérer nos émotions, bien gérer la pression. Il ne faut pas voir la pression comme une menace.»

Luis Enrique ne pense qu’à gagner

Mais alors qu’ils n’avaient pas su gagner à l’extérieur en phase de groupes face à trois grosses ambiances, les doutes sont encore permis pour les membres du PSG qui ont pourtant gagné à San-Sebastian et à Barcelone lors des tours précédents. Interrogé sur la pression que représente un déplacement face au mur jaune de Dortmund après le match aller, Gonçalo Ramos a surenchéri en affirmant que la donne est bien différente cinq mois plus tard : «la plupart d’entre nous connaissent ce stade. C’est toujours spécial et difficile de jouer ici. Mais une équipe comme la nôtre est capable de jouer dans un tel stade, il faut être prêt à jouer ici si on veut gagner des titres. On est plus une équipe par rapport au précédent match. On a eu plus de temps pour travailler. Nous nous connaissons bien. On a ajouté beaucoup de joueurs et maintenant, nous sommes une famille. La dernière fois, tous les joueurs n’étaient pas disponibles.»

Visiblement bien détendu avec un rendez-vous qui cristallise les craintes dans la capitale, Luis Enrique a rappelé à tout le monde quel était l’objectif parisien : gagner et se qualifier pour une nouvelle finale de Ligue des Champions. Malgré son détachement apparent et ses formules faites pour relativiser, l’ancien sélectionneur de l’Espagne en reste bien conscient : «ce sera un match pareil qu’en quart de finale. Spéculer n’est pas notre façon de jouer. Nous allons essayer de gagner avec notre football. Ça va être un beau spectacle, il va y avoir des buts. Tout au long de la saison, il y a différents moments. Il faut prendre du plaisir à ce genre de match dans ce genre de scénarios. On est toujours dans une phase d’apprentissage. On est prêt à faire deux grands matchs. Notre objectif est de gagner. J’espère que oui. Mon expérience me dit que c’est demain qu’il faut être compétitif. En phase de groupes, on n’a pas réussi à gagner à l’extérieur, mais on l’a fait contre la Real Sociedad et le Barça. L’histoire peut se répéter ou ne pas se répéter. L’objectif est de gagner ici.» Leur but est clair.

