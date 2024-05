Liverpool : Arne Slot aurait choisi sa première recrue estivale

Il n’y avait plus de suspens. Annoncé par la presse anglaise, scandé par Jürgen Klopp lors du dernier match de l’Allemand à Anfield, Arne Slot est officiellement devenu le nouvel entraîneur de Liverpool hier après-midi, sur les coups de 18h. Le technicien batave va avoir la lourde tâche de succéder à une légende des Reds. Ses premiers choix seront donc scrutés. La saison de Premier League étant terminée, il faudra patienter un peu avant d’en savoir sur les choix tactiques du nouvel homme fort d’Anfield.

En revanche, les supporters du club de la Mersey auront tout le loisir d’assister à ses premières décisions pour le mercato d’été qui ouvrira officiellement ses portes dans trois semaines environ. Il semblerait d’ailleurs que Slot ait déjà identifié la première recrue qu’il désire. La presse portugaise relaie une information du média turc Fotospor selon laquelle l’heureux élu se nomme Orkun Kökçü, le milieu de terrain de Benfica.

Slot veut retrouver un de ses anciens protégés

Kökçü n’est pas un étranger pour Slot puisque les deux hommes ont collaboré pendant trois ans à Feyenoord avant le départ du Turc au Portugal en 2023. Recrue la plus chère de l’histoire des Aguias (25 M€), Kökçü est l’un des symboles de l’échec du mercato hors de prix du club lisboète cette saison. Très irrégulier, le joueur comptabilise quand même 7 buts et 11 passes décisives en 43 matches, toutes compétitions confondues. Lié au SLB jusqu’en 2028, Kökçü était récemment annoncé dans le viseur du club russe du Zenit, mais Benfica ne semble pas vouloir s’en séparer.

Ce qui peut surprendre vu ce qu’avait envoyé le principal concerné sur son club et son coach Roger Schmidt dans les colonnes du Telegraaf en mars dernier. «J’ai choisi le Benfica en pensant que c’était la meilleure option pour ma carrière et que je pourrais progresser dans tous les domaines. Ça ne s’est produit que partiellement. (…) Depuis le début, ils ne m’ont jamais fait me sentir important. Pas même l’entraîneur. Je ne suis pas du genre à me plaindre, mais peut-être que j’ai été trop modeste jusqu’ici, concernant le rôle qu’on m’a confié.» La donne changera-t-elle si Slot fait le forcing pour récupérer son ancien joueur ?