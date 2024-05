Manchester City fonce sur une recrue à 70M€

Désireux de se renforcer pour la saison prochaine, Manchester City a ciblé Pedro Neto (24 ans) selon The Telegraph. L’ailier portugais qui est arrivé à l’été 2019 de la Lazio contre 17,9M€ a encore réalisé une belle saison avec les Wolves avec 3 buts et 11 passes décisives en 24 matches. Le joueur de Wolverhampton qui a dû composer avec des pépins physiques et qui avait d’ailleurs manqué la Coupe du monde 2022 avec le Portugal pour une grosse blessure s’est montré performant lors du dernier exercice de Premier League.

Pas forcément vendeur, Wolverhampton pourrait néanmoins accepter une offre si un club décide de mettre 70 millions d’euros sur la table pour Pedro Neto. Un chiffre important et qui laisse quelques doutes aux Sky Blues quant à la fiabilité physique de Pedro Neto. À noter que Newcastle est également intéressé par l’ancien de Braga.