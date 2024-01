Kylian Mbappé dans le 11 de rêve de Jesé

Passé par de nombreux clubs tels que le Real Madrid, le PSG, Las Palmas, Stoke City, le Betis, le Sporting Portugal, Ankaragücü, la Sampdoria et Coritiba, Jesé (30 ans) a eu l’opportunité de connaître différents coéquipiers. Pour Marca, l’attaquant espagnol a composé son 11 de rêve.

La suite après cette publicité

Dans les buts, on retrouve Iker Casillas. Dani Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo pour la défense. Au milieu, là encore, un esprit très merengue avec Casemiro, Luka Modric et Kaka. Enfin, l’ancien Parisien a complété son équipe avec un secteur offensif composé de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et de Kylian Mbappé.