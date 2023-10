EdF : Ibrahima Konaté juge son association avec Lucas Hernandez

La suite après cette publicité

Associé à Lucas Hernandez dans l’axe de la défense française lors de la victoire (2-1) des Bleus face aux Pays-Bas, Ibrahima Konaté a parfaitement tenu son rang. Interrogé par la chaîne L’Equipe au coup de sifflet final, le défenseur de Liverpool ne pouvait que savourer la qualification des siens pour le prochain Euro en Allemagne. «On est très heureux de ce que l’on a accompli sur le terrain, pour cette qualification. C’était très étonnant quand même car j’ai trouvé à la fin du match qu’on n’était pas plus heureux que ça (rires). Griezmann nous a dit qu’on devait fêter ça. Mais je pense qu’il y a tellement de rigueur dans notre travail et dans ce que l’on souhaite que ce qu’on a accompli, on le mérite et on est fiers, mais on est concentrés sur nos prochains matches. Même si on est déjà qualifiés, ce n’est pas fini pour autant».

Relancé sur son association avec le joueur du PSG, le défenseur de 24 ans a également souligné une bonne entente avec ses compères du soir, affichant malgré tout une légère frustration sur le but concédé… «Pour une première, il y a eu beaucoup de communication, c’était assez sympa. Il y avait aussi Jonathan Clauss qui est un nouveau joueur avec nous. Je suis vraiment très heureux mais aussi déçu d’avoir pris ce petit but. Ça casse la continuité qu’on avait. C’était un objectif. Je savais que c’était difficile, mais on va essayer de se remettre un objectif de ne pas prendre de but sur les prochains matches».