Xeka signe à Al-Sadd SC au Qatar

Libre de tout contrat depuis sa résiliation de contrat avec Rennes l’été dernier, Xeka (29 ans) rebondit au sein du Al-Sadd SC. Le champion de France 2021 avec le LOSC vient de signer avec le club qatari et va rapidement retrouver les terrains.

« Le club Al-Sadd annonce la signature officielle du joueur portugais Miguel Ângelo da Silva Rocha, plus connu sous le nom de Xeka, qui remplacera Guilherme Torres dans l’équipe première » a communiqué son désormais nouveau club. Le milieu défensif portugais, qui n’a plus joué depuis près d’un an, a déjà été convoqué pour le match de cet après-midi en demi-finale de la Coupe du Qatar contre Al-Wakrah.