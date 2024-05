Kylian Mbappé pulvérise Dortmund !

Les 1/4 de finale retour de la Ligue des Champions ont apporté leur lot de surprises à commencer par la qualification du PSG à Barcelone (1-4). Ainsi, le club de la capitale est au rendez-vous des 1/2 finales pour la troisième fois de son histoire après 1995 et 2020. Après avoir remporté le titre de champion de France pour la 12e fois de son histoire et avant d’affronter l’OL en finale de la Coupe de France, le PSG est devant l’un de ses plus grands défis, à savoir se qualifier pour la deuxième finale de C1 de son histoire. Mais éliminer le Borussia Dortmund ne sera pas chose aisée. On n’arrive pas en 1/2 finale de la plus prestigieuse des compétitions de club par hasard.

Le PSG l’emporte à Dortmund (cote à 2,40)

Le Borussia Dortmund alterne le bon et le moins bon depuis le début de la saison. Capables du meilleur (élimination de l’Atlético de Madrid) et du moins bon (une triste 5e place en Bundesliga), les hommes d’Edin Terzić ne seront clairement pas favoris face au PSG et son armada offensive qui vient d’en passer 4 au Barça. Si Paris n’a jamais gagné à Dortmund, le club de la capitale qui n’a perdu que deux fois à l’extérieur cette saison et qui reste sur deux succès probants en Espagne face à la Real Sociedad et contre le Barça monte en puissance en cette fin de saison. Dortmund et sa défense poreuse qui vient d’encaisser 10 buts sur les 6 derniers matches dont 4 à Leipzig ne devraient pas faire le poids face à la puissance offensive du PSG qui a marqué 17 buts lors des 5 derniers matches toutes compétitions confondues dont 6 au Barça. Une victoire du PSG de Kylian Mbappé est plus que plausible.

Doublé de Kylian Mbappé face à Dortmund (cote à 5,50)

On ne peut pas dire que Kylian Mbappé arrive fatigué en cette fin de saison. Régulièrement remplaçant, KM7 a des fourmis dans les jambes et lorsqu’il rentre en jeu, ce n’est pas pour faire de la figuration, notamment à l’extérieur où il profite des contres. Preuve en est ses doublés inscrits ces dernières semaines loin du Parc face à la Real Sociedad, à Barcelone ou même en Ligue 1 face à Lorient. Une fois encore, le champion du monde 2018, qui rêve de soulever la Ligue des Champions avant de rejoindre le Real Madrid, aura à cœur de faire trembler les filets. Et pourquoi pas pour un nouveau doublé ? Pour rappel, c’est dans ce même stade qu’il s’était révélé aux yeux du monde entier un soir d’avril 2017 en marquant un doublé synonyme de qualification pour l’AS Monaco…

Le PSG marque sur penalty (cote à 5,25)

Quand on affronte le PSG ces dernières semaines, le danger vient de tous les côtés… encore plus à l’extérieur. Et c’est peu de dire que la lourde défense du Borussia Dortmund risque d’avoir toutes les peines du monde à stopper Bradley Barcola, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, voire Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Il ne serait pas étonnant de voir le BvB concéder un penalty. Auteur de 13 penalties cette saison, Kylian Mbappé pourrait porter son total de buts dans cet exercice à 11 face au club allemand. La cote de 5,25 en fait un joli coup à tenter.

